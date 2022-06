Stand: 18.06.2022 14:43 Uhr Feuerwehr löscht Dachstuhlbrand in Neuenkirchen

In Neuenkirchen (Landkreis Diepholz) ist am Sonnabend ein Feuer in einem Wohnhaus ausgebrochen. Zeugen alarmierten gegen 9.15 Uhr die Rettungsleitstelle über einen Küchenbrand. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot von bis zu 100 Kräften aus. Laut Polizei seien zehn Feuerwehren, der Drehleiterkran aus Bassum und zwei Rettungswagen im Einsatz gewesen. Das Feuer hatte sich der Polizei zufolge rasch im unbewohnten Obergeschoss und Dachstuhl ausgebreitet. Die Bewohner der unteren Etage "konnten sich selbst aus der Gefahrenzone bringen", sagte ein Beamter dem NDR in Niedersachsen. Eine dichte Rauchwolke legte sich über den Ort. Anwohner wurden per Radiodurchsage aufgefordert, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Verletzte gab es nicht. Das Feuer war am Mittag gelöscht. Die Höhe des Schadens sowie die Brandursache sind derzeit unklar.

