Feuer auf Autofrachter in Nordsee: Neuer Bergungsversuch geplant Stand: 28.07.2023 06:58 Uhr Das Feuer auf dem Autofrachter "Fremantle Highway", der vor der niederländischen Küste havariert ist, ist schwächer geworden. Ist das Schiff stabil genug, soll es an einen sicheren Ort geschleppt werden.

Das teilte die niederländische Küstenwache mit. Niederländische Bergungsspezialisten wollen demnach heute einen Bergungsplan erstellen und einen neuen Versuch unternehmen, um den brennenden Frachter unter Kontrolle zu bringen. Zuvor soll das Schiff von den Experten inspiziert werden - sobald die Temperatur es zulassen. Derzeit seien auf dem Schiff keine Flammen mehr zu sehen. Für eine Entwarnung sei es aber noch zu früh, betonte die Küstenwache. Das Feuer könne auch wieder aufflammen.

Schlepper hält Frachter außerhalb der Schiffsrouten

Donnerstagabend hatte der Schlepper "Fairplay 30" die Notverbindung zum Frachter übernommen. Die neue Verbindung sei stärker als die vorherige, teilte die Küstenwache mit. Der ursprüngliche Plan, den Frachter zu drehen, sei aufgrund veränderter Windverhältnisse geändert worden. Der Schlepper hielt die "Fremantle Highway" demnach am Abend außerhalb der Fahrrouten und in sicherem Abstand zum regulären Schiffsverkehr.

Löschen nicht möglich

Das mit 3.783 Autos beladene Frachtschiff war in der Nacht zu Mittwoch vor der niederländischen Insel Ameland in Brand geraten. Experten überfliegen mit Hubschraubern die "Fremantle Highway"; mehrere Einheiten beobachten die Lage vor Ort. Die Arbeiten gestalten sich laut niederländischer Küstenwache aber schwierig. Ein Löschen der Flammen sei nicht möglich, weil das Wasser nicht ablaufen und den Frachter zum Sinken bringen könnte.

Wind treibt Frachter nach Westen

Der Frachter lag zunächst im Norden der Wattenmeerinsel Ameland und war am Donnerstag durch Wind und Strömung nach Westen getrieben bis etwa 16 Kilometer nördlich der Nachbarinsel Terschelling. Über die jüngsten Entwicklungen informiert auch die niederländische Küstenwache in einem Live-Blog, allerdings in niederländischer Sprache.

Crewmitglieder springen von Bord

Die "Fremantle Highway" ist nach Angaben der japanischen Reederei Kawasaki mit 3.783 Autos beladen. Die niederländische Küstenwache hatte zuvor von 2.857 Autos gesprochen, davon 25 E-Autos. Eines der Autos soll explodiert sein, wie im Funkverkehr der Rettungskräfte in der Nacht zu Mittwoch mitgeteilt wurde. "Das Feuer hat in der Batterie eines elektrischen Autos begonnen", heißt es dort, nachdem die Rettungskräfte Kontakt mit dem Kapitän hatten. Teile des Funkverkehrs veröffentlichte der niederländische TV-Sender RTL am Donnerstag auf seiner Homepage.

Weitere Informationen Risiko Schiffsbrand: Wie gefährlich sind E-Autos auf Fähren? Das Feuer auf einem Frachter in der Nordsee hat die Debatte um Gefahren durch E-Autos auf Schiffen neu entfacht. (27.07.2023) mehr

Besatzungsmitglied stirbt nach Sprung aus 30 Metern Höhe

Laut Funkverkehr hatten die 23 Besatzungsmitglieder keine Möglichkeit, zu den Rettungsbooten auf dem Frachter zu gelangen. Dabei stiegen die Temperaturen sehr schnell. Gemeinsam mit der Küstenwache wurde vereinbart, dass die Besatzung von Bord springen sollte - etwa 30 Meter in die Tiefe. Sieben Männer sprangen demnach. "Sie sind direkt durch Rettungsmannschaften aus dem Wasser geholt worden", so der Küstenwachen-Sprecher. Doch laut Funkverkehr verletzten sie sich dabei. "Es ist zu hoch, um zu springen, es gibt zu viele Verletzte", hieß es dort. Ein Mann starb auf einem Rettungsboot. Hubschrauber holten die restlichen 16 Männer später von Bord.

Naturschützer besorgt über Lage der "Fremantle Highway"

Derweil zeigen sich Naturschützer angesichts der Lage besorgt. Experten der Schutzgemeinschaft Deutsche Nordseeküste (SDN) gehen davon aus, dass die "Fremantle Highway" bis zu 2.000 Tonnen Schweröl an Bord haben könnte. Dem Bundesumweltministerium zufolge befinden sich 1.600 Tonnen Schweröl und weitere 200 Tonnen Marine-Diesel an Bord. Gefährlich werden könne es "insbesondere dann, wenn der Bunker betroffen ist und dann das Schweröl ausläuft", hieß es von der SDN. Westwinde könnten ausgetretenes Öl im Katastrophenfall womöglich auch in die Deutsche Bucht treiben. Der niederländischen Minister für Infrastruktur und Wasserverwaltung, Mark Harbers, sagte dagegen am Donnerstag, Treibstoff würde sich eher in Richtung Norden in die offene See ausbreiten.

Maritimer Krisenstab bereitet sich auf Einsatz in Deutscher Bucht vor

Das Havariekommando in Cuxhaven hat angekündigt, die Gesamteinsatzleitung für die deutschen Hoheitsgewässer zu übernehmen, sollten auf der brennenden "Fremantle Highway" Schadstoffe austreten. Darauf bereite sich der maritime Krisenstab vor. Erst Ende Juni hatten deutsche und niederländische Kräfte gemeinsam einen Ölbekämpfungseinsatz in der Emsmündung geprobt. Es stünden zwei Schiffe des Bundes und fünf Schiffe der Bundesländer bereit, sagte ein Sprecher des Havariekommandos am Donnerstag. Das Havariekommando ist eine gemeinsame Einrichtung des Bundes und der fünf norddeutschen Bundesländer und ist für die maritime Notfallvorsorge und das Unfallmanagement auf Nord- und Ostsee zuständig.

Dieses Thema im Programm: Aktuell | 28.07.2023 | 08:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Schifffahrt