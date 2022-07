Stand: 20.07.2022 08:02 Uhr Feldbrand in Syke verursacht Schaden von 500.000 Euro

In Syke (Landkreis Diepholz) ist am Dienstagabend ein Getreidefeld in Brand geraten. Die Feuerwehr war mit 20 Fahrzeugen im Einsatz. Die Kräfte konnten den Brand löschen. Ausgelöst wurde das Feuer durch einen Trecker und eine Ballenpresse, die in Brand geraten waren. Sie wurden völlig zerstört. Ursache war laut Polizei ein technischer Defekt. Der Landwirt blieb unverletzt. Nach einer ersten Schätzung beträgt der Schaden eine halbe Million Euro.

