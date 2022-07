Neu Wulmstorf: Mähdrescher und sieben Hektar Feld brennen Stand: 20.07.2022 07:32 Uhr Ein Feuer auf einem sieben Hektar großen Feld in Neu Wulmstorf (Landkreis Harburg) hat am Dienstag für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt.

Ein Mähdrescher war am Nachmittag in Brand geraten, woraufhin sich das Feuer ausbreitete, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Rund 80 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren demnach vor Ort und verhinderten, dass die Flammen auf einen angrenzenden Wald übergriffen. Laut Polizei war der Mähdrescher offenbar durch einen technischen Defekt in Brand geraten.

Grasbrand stoppt Verkehr auf A39

Ein weiterer Brand hatte am Dienstag in Südniedersachsen zeitweise den Verkehr auf der A39 lahmgelegt. Auf der Strecke von Lüneburg in Richtung Hamburg hatte am Fahrbahnrand Gras gebrannt. Der Abschnitt zwischen Handorf und Winsen-Ost wurde am Abend wieder freigegeben.

