Brandstiftung? Neun Brände auf Feldern nahe der A27 Stand: 01.02.2024 14:04 Uhr Am Donnerstagmorgen brannten neun Felder entlang der A27. Das sorgte für Verkehrsbehinderungen. Die Polizei geht von Brandstiftung aus und ermittelt zu den Hintergründen der Brände.

Bisher ist demnach noch unklar, wer die Brände gelegt hat. Bei den Vorsitzenden aus den betroffenen Kreislandvolkverbänden wusste niemand etwas zu den Bränden. Der Protest gegen die Landwirtschaftspolitik der Bundesregierung der Landwirte habe sich verselbstständigt, hieß es gegenüber dem NDR Niedersachsen. Am Donnerstagmorgen brannten nahezu zeitgleich neun Felder: Strohballen und Holzstapel standen zwischen Bremerhaven und Cuxhaven in Flammen. Dabei haben in zwei Fällen nach Angaben der Feuerwehr auch Reifen gebrannt. Bei den meisten Bränden sind Hinweise auf Brandbeschleuniger gefunden worden, wie die Behörden mitteilten. Die Polizei habe vor Ort jedoch niemanden angetroffen und bisher auch keine Bekennerschreiben erhalten.

Starke Rauchentwicklung sorgt für schlechte Sicht

Wegen der starken Rauchentwicklung war die Sicht auf der Fahrbahn am Donnerstagmorgen schlecht und eine Verkehrswarnmeldung wurde herausgegeben. Zu Unfällen kam es nicht, aber laut eines Polizeisprechers können die Brände auch als gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr gewertet werden. Personen wurden laut der Polizei durch die Brände nicht verletzt. Die Feuer konnten durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden. Strafanzeige ist nach Angaben der Polizei noch von keinem Eigentümer der betroffenen Felder gestellt worden.

