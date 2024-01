Bauernproteste in Niedersachsen: Landwirte demonstrieren wieder

Stand: 31.01.2024 10:49 Uhr

Die Bauernproteste in Niedersachsen gehen weiter. Landwirte versammeln sich etwa in Northeim zu einer Sternfahrt und in Verden zu einer Schleichfahrt. Am Morgen hatten sie sich auf Brücken positioniert.