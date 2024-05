Stand: 29.05.2024 10:52 Uhr 400.000 Euro Schaden: Zwei Busse brennen vollständig aus

In Pewsum in der Krummhörn (Landkreis Aurich) sind in der Nacht zu Mittwoch zwei geparkte Busse vollständig ausgebrannt. Die Busse waren leer auf einem Busbahnhof abgestellt worden, so eine Polizeisprecherin. Noch in der Nacht konnte die Feuerwehr den Brand löschen und verhindern, dass das Feuer auf einen dritten Bus übergriff. Warum die Fahrzeuge in Brand gerieten, ist laut Polizei noch unklar. Die Beamten ermitteln. Verletzt wurde niemand. Durch das Feuer entstand ein Schaden in Höhe von etwa 400.000 Euro.

