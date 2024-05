Stand: 29.05.2024 08:43 Uhr Vermisst: Polizei sucht nach dem 24-jährigen Lazgin Öner

Die Polizei im Landkreis Oldenburg sucht nach einem vermissten Mann und bittet die Öffentlichkeit um Unterstützung. Vermisst wird der 24-jährige Lazgin Öner. Seine Meldeanschrift ist eigentlich im Unterallgäu. Er war aber laut Polizei zu Besuch bei Bekannten in Ahlhorn und gab ihnen gegenüber an, weitere Bekannte in Hamburg aufsuchen zu wollen. Nach Polizeiangaben stieg er am Samstag, 18. Mai, in Ahlhorn in einen Zug in Richtung Oldenburg. Im Nachhinein sind Videos des Vermissten bekannt geworden, wonach dieser sich in einer psychischen Ausnahmesituation befinden könnte. Die Polizei fragt, wer Angaben zum Aufenthalt des 1,75 Meter großen und schlanken Mannes machen kann. Angaben nimmt die Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer (04431) 941-115 entgegen.

