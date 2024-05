Stand: 29.05.2024 12:24 Uhr Lkw verliert Fischabfälle auf A27: Fahrbahn zeitweise dicht

Am Dienstagabend hat ein Sattelzug auf der A27 zwischen den Anschlussstellen Bremerhaven-Geestemünde und Bremerhaven-Zentrum Fischabfälle verloren. Der Polizei zufolge hatte der 33-jährige Fahrer die Ladung nicht ausreichend gesichert. Die Fahrbahn ist durch die Abfälle so stark verschmutzt worden, dass eine Spezialreinigungsfirma anrücken musste. Dafür wurde der betroffene Abschnitt von der Polizei für zweieinhalb Stunden gesperrt. Der Sattelzugfahrer hatte offenbar den Verlust der Ladung nicht bemerkt und war weitergefahren, die Polizei traf ihn nach eigenen Angaben in Cuxhaven an.

