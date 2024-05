Stand: 29.05.2024 11:40 Uhr Tierseuchen: Militär und Veterinäre üben für Katastrophenfall

In der Evenburg-Kaserne in Leer findet derzeit eine zweitägige zivil-militärische Übung statt. Das Veterinäramt und die Bundeswehr simulieren den Ausbruch der Maul- und Klauenseuche bei Tieren. Weil im Landkreis Leer zehntausende Nutztiere gehalten werden, könnte ein Ausbruch der hochansteckenden Viruserkrankung hier zum Katastrophenfall führen. Deshalb kooperiert der Landkreis seit 2019 mit der Bundeswehr, die bei einem Ausbruch zum Beispiel eine Dekontaminationsschleuse für Fahrzeuge und ein Logistikzentrum in der Evenburg-Kaserne stellen könnte. In diesem Jahr wird zum ersten Mal ein landkreisübergreifender Ausbruch der Seuche simuliert. Deshalb machen auch das Technische Hilfswerk, die Feuerwehr und sieben weitere Landkreise bei der Übung mit. Die Maul- und Klauenseuche befällt vor allem Rinder und Schweine, aber auch andere Tiere wie Ziegen oder Schafe.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min