Stand: 30.03.2023 16:43 Uhr Familie grillt in einem Keller in Aurich - Mann erstickt

Nachdem in einem Mehrfamilienhaus in Aurich in der Nacht zu Mittwoch ein Toter gefunden worden ist, steht nach einer Obduktion die Todesursache fest. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, erstickte der 58-Jährige. Er hatte am Mittwoch mit zwei weiteren Familienmitgliedern im Keller grillen wollen. Durch die hohe Kohlenmonoxid-Konzentration verloren alle drei das Bewusstsein. Einsatzkräfte waren am Mittwoch zu dem Haus gerufen worden. Eine Notärztin habe nur noch den Tod des Mannes feststellen könne, teilte die Polizei mit. Die beiden anderen Personen kamen mit Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 30.03.2023 | 06:30 Uhr