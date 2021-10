Stand: 31.10.2021 08:48 Uhr Falschfahrer auf A29: 52-Jähriger war alkoholisiert

Mit mehr als drei Promille ist ein 52-Jähriger zunächst als Falschfahrer auf der Autobahn 29 bei Oldenburg unterwegs gewesen und schließlich in der Stadt in einen anderen Wagen gefahren. Verletzt wurde bei dem Vorfall am Sonnabend niemand, wie die Polizei mitteilte. Demnach sei der Mann zunächst am Morgen auf der A29 in Schlangenlinie in eine Baustelle gefahren. Dorthin folgte ihm ein Zeuge, um ihm zu helfen. Der betrunkene Autofahrer stieg jedoch nach einem kurzen Austausch wieder in seinen Wagen und fuhr als Falschfahrer auf die Autobahn. Die alarmierte Polizei stellte ihn am Ende in Oldenburg, wo er gegen ein geparktes Auto gefahren war. Bei ihm wurde ein Atemalkoholwert von 3,61 Promille festgestellt. Ein Strafverfahren ist eingeleitet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 31.10.2021 | 10:00 Uhr