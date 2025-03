Falscher Polizist in selbstgenähter Uniform will Geld im Supermarkt Stand: 10.03.2025 07:13 Uhr Ein als Polizist verkleideter Mann hat am Samstag in einem Supermarkt in Achim für Aufsehen gesorgt. Mit Spielzeugpistole und falschem Dienstausweis verlangte er die Herausgabe der Einnahmen.

Der 55-jährige Mann aus Bremen hatte laut Polizeiangaben am frühen Samstagmorgen mit einer offenbar selbstgenähten Polizeiuniform bekleidet das Geschäft in der Uphuser Heerstraße in Achim (Landkreis Verden) betreten. Auf seiner Kleidung waren demnach die Schriftzüge "Bundespolizei" und "Kriminalpolizei" zu lesen. Zudem habe er eine Spielzeugpistole in einem Holster mit sich geführt. Anschließend zeigte der Mann den Mitarbeitern die Kopie eines Polizeidienstausweises vor und behauptete, die Einnahmen des Marktes beschlagnahmen zu müssen.

Mitarbeiter wurden misstrauisch

Die Angestellten wurden angesichts der offensichtlich falschen Uniform misstrauisch und verständigten daraufhin die echte Polizei, hieß es. Die Beamten nahmen den Mann noch im Supermarkt vorläufig fest und beschlagnahmten seine falsche Uniform, die Spielzeugpistole und die Dienstausweiskopie. Anschließend leiteten sie ein Strafverfahren wegen Amtsanmaßung gegen den Mann ein.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 09.03.2025 | 13:00 Uhr