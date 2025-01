Stand: 16.01.2025 10:34 Uhr Betrug in Salzgitter: Falscher Polizist ergaunert 10.000 Euro

Erneut hat sich ein Betrüger in Salzgitter als Polizist ausgegeben - und Erfolg mit dieser Betrugsmasche gehabt. Wie die Polizei mitteilte, rief der unbekannte Täter am Dienstagnachmittag einen 71-jährigen Mann an. Am Telefon habe er sich als Polizist ausgegeben und behauptet, in der Nachbarschaft sei eingebrochen worden. Nun müsse die Polizei die Seriennummern aller Bargeldscheine des Senioren überprüfen und fotografieren. Der 71-Jährige übergab dem falschen Polizisten laut Polizei daraufhin an der Haustür Bargeld in Höhe von fast 10.000 Euro. Die Polizei warnt vor der Betrugsmasche und rät dazu, sich am Telefon nicht unter Druck setzen zu lassen, das Gespräch im Zweifel zu beenden. Polizisten würden außerdem nie nach Wertgegenständen oder Bargeld fragen.

