Polizei warnt vor falschen Beamten im Landkreis Rotenburg

Die Polizei im Landkreis Rotenburg warnt vor Betrügern, die sich am Telefon als Polizisten ausgeben. In ihren Anrufen behaupten sie, dass eine Einbrecherbande in der Gegend aktiv sei. Um angebliches Diebesgut zu sichern, fordern sie die Angerufenen auf, ihre Wertsachen vor die Haustür zu legen. Nach Angaben eines Polizeisprechers gab es allein am späten Dienstagabend neun solcher Betrugsversuche im Landkreis Rotenburg. Bisher sei niemand auf den Trick hereingefallen, so die Polizei weiter.

23.10.2024