Stand: 13.02.2025 07:52 Uhr Prozess gegen "falschen Polizisten" startet in Hildesheim

Am Landgericht Hildesheim beginnt der Prozess gegen einen 35-Jährigen, ihm wird schwerer Raub vorgeworfen. Der Angeklagte soll, gemeinsam mit einem nicht ermittelten Komplizen, einen 84-Jährigen in dessen Haus in Gilde (Landkreis Gifhorn) überfallen haben. Der Beschuldigte hatte sich laut Anklage als Polizeibeamter ausgegeben und so zunächst Zugang zu dem Haus verschafft. Der 84-Jährige habe dem Angeklagten jedoch nicht geglaubt und sich geweigert, Bargeld oder Wertgegenstände herauszugeben. Daraufhin soll der Angeklagte den Rentner mehrfach geschlagen haben. Aus Angst soll der Mann dann den Schlüssel für einen Waffenschrank herausgegeben haben. Die Täter sollen so Bargeld, Schmuck sowie Waffen und Munition erbeutet haben.

