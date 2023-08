Fahrgastverbände kritisieren Pläne für Friesenbrücke Weener Stand: 14.08.2023 15:15 Uhr Vor fast acht Jahren wurde sie zerstört, seit ein paar Monaten wird die Friesenbrücke bei Weener endlich neu gebaut. Doch offenbar wird der Zugverkehr dort nur eingeschränkt möglich sein.

Nach aktuellen Plänen werde die Bahn die fertige Brücke im Landkreis Leer nur 20 Minuten pro Stunde nutzen können, heißt es von Fahrgastverbänden in Deutschland und Rover in den Niederlanden. In der übrigen Zeit habe der Schiffsverkehr auf der Ems Vorrang. Das sei deutlich zu wenig Zeit für den Zugverkehr, kritisieren die Verbände. "So ist kein Fahrplan möglich", sagte Malte Diehl vom deutschen Fahrgastverband Pro Bahn dem NDR in Niedersachsen.

Ein Gleis, vier Züge - in 20 Minuten

Durch die Pläne werde die geplante schnelle Zugverbindung zwischen Groningen und Bremen unmöglich, hieß es. Neben dem stündlichen Regionalzug zwischen Groningen und Leer soll ab Herbst kommenden Jahres auch der neue Expresszug "Wunderline" zwischen Groningen und Bremen fahren. Mit Gegenverkehr müssten dann innerhalb von 20 Minuten vier Züge die Brücke passieren: auf einer überwiegend eingleisigen Strecke, ohne die Chance zu überholen, auszuweichen oder im Bahnhof zu parken.

Fahrgastverband: Brücke muss nur für wenige Schiffe geöffnet werden

Pro Bahn fordert, dass die Brücke dem Zugverkehr mindestens 35 Minuten in der Stunde zur Verfügung steht. Die Brücke müsse nur für wenige Schiffe geöffnet werden, hieß es. Da sei es geradezu widersinnig, der Schifffahrt den größten Teil der Stunde zu überlassen. Diehl forderte pro Tag vier Zeitfenster für die Schifffahrt. So könne ein zuverlässiger und attraktiver Zugverkehr auf der "Wunderline" aufgebaut werden, sagte er. Das Wirtschaftsministerium verweist darauf, dass Bahn und Schifffahrtsdirektion die entsprechenden Zeiten vereinbart haben. Darüber werde man aber sicher noch diskutieren, sagte ein Sprecher dem NDR in Niedersachsen. Zunächst einmal gehe es darum, die Brücke fertigzustellen.

