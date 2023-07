Stand: 04.07.2023 21:33 Uhr Extrem seltener Schmetterling in Oldenburg entdeckt

Im Naturschutzgebiet Haareniederung in Oldenburg hat ein Mitarbeiter des Naturschutzbund (NABU) mehrere Exemplare eines "extrem seltenen" Schmetterlings gesichtet, wie der NABU am Dienstag mitteilte. Der gelb-rote Ampfer-Sumpfzünsler steht laut NABU auf der "Roten Liste" gefährdeter Arten. Den Angaben zufolge kommt er an sumpfigen Gewässerrändern vor. In Niedersachsen sei er bisher an weniger als zehn Orten nachgewiesen worden, so der NABU. In Oldenburg sei der Kleinschmetterling im Jahr 2019 erstmals gesehen worden. Der jetzige Fund habe seine Bodenständigkeit dort bestätigen können. "Diese neuen Funde helfen uns, in Zusammenarbeit mit den Unteren Naturschutzbehörden geeignete Pflegemaßnahmen zu entwerfen", sagte der Biologe. Schließlich gehe es um den Schutz seltener Arten.

