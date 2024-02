Ex-RAF-Terroristin Klette: Bericht über dritte Festnahme Stand: 28.02.2024 15:00 Uhr Im Zusammenhang mit der Festnahme der mutmaßlichen früheren RAF-Terroristin Daniela Klette ist Medienberichten zufolge heute eine dritte Person festgenommen worden. Die Festnahme soll in Berlin erfolgt sein.

Das berichtet die "Hannoversche Allgemeine Zeitung" (HAZ). Ob es sich um einen der beiden noch gesuchten ehemaligen RAF-Terroristen Ernst-Volker Staub oder Burkhard Garweg handelt, ist demnach unklar. Die Staatsanwaltschaft Verden wollte die Festnahme auf Nachfrage von NDR Niedersachsen weder bestätigen noch dementieren. Ein bereits am Dienstag in Berlin festgenommener weiterer Mann ist mittlerweile wieder frei.

Wurde Daniela Klette nach Vechta gebracht?

Nach dem Fahndungserfolg im Fall Daniela Klette setzen die Ermittlerinnen und Ermittler ihre Arbeit fort. "Aktuell laufen die Auswertungen beim LKA und der Staatsanwaltschaft Verden", sagte eine Sprecherin des niedersächsischen Innenministeriums am Mittwoch. In der Wohnung in Berlin-Kreuzberg, in der Zielfahnder die 65-jährige Klette am Sonntagabend entdeckt hatten, wird weiter nach Spuren gesucht. Seit Dienstag sitzt Daniela Klette in Untersuchungshaft. Wo genau sie untergebracht ist, dazu machte das niedersächsische Justizministerium am Mittwoch aus Sicherheitsgründen keine Angaben. Mehrere Medien berichten, Klette befinde sich in der JVA in Vechta.

Zweiter Festgenommener kein RAF-Verdächtiger

Seit mehr als 25 Jahren hatte die Polizei nach Daniela Marie Luise Klette sowie nach dem 69 Jahre alten Ernst-Volker Staub und dem 55-jährigen Burkhard Garweg gefahndet. Die Suche nach den beiden Männern läuft weiter. Ein am Dienstag im Zusammenhang mit der Fahndung nach dem Ex-RAF-Trio festgenommener Mann ist inzwischen wieder frei. "Zweifelsfrei handelt es sich nicht um einen der beiden noch flüchtigen Straftäter", teilte das LKA am Mittwochmorgen mit. Zuletzt hatte es in diesem Zusammenhang vor zehn Tagen einen Fehlalarm gegeben: In einem Regionalzug nach Wuppertal war ein Mann fälschlicherweise für Ernst-Volker Staub gehalten worden.

Videos 45 Min Die Pressekonferenz zur Festnahme von Daniela Klette in voller Länge Ermittlungsbehörden und Ministerien informieren über die Festnahme der mutmaßlichen Ex-RAF-Terroristin am 27. Februar 2024. 45 Min

Haftbefehl der Bundesanwaltschaft weiter in Kraft

Daniela Klette sitzt unter anderem wegen mehrerer mutmaßlicher Raubüberfälle in Untersuchungshaft. Außerdem liegt gegen sie ein Haftbefehl der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe vor: wegen Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion und versuchten Mordes bei Taten Anfang der 90er-Jahre. Dieser Haftbefehl sei weiterhin in Kraft, sagte eine Sprecherin der Behörde am Mittwochmorgen. Klette steht im Verdacht, an einem Sprengstoffanschlag auf die Justizvollzugsanstalt Weiterstadt 1993 beteiligt gewesen zu sein, ebenso wie an einem Schusswaffen-Angriff auf die US-Botschaft in Bonn 1991. Spuren deuteten außerdem darauf hin, dass sie bei der missglückten Anti-Terror-Aktion 1993 in Bad Kleinen in Mecklenburg-Vorpommern am Tatort war, heißt es. Bei der Aktion waren der Polizist Michael Newrzella und das RAF-Mitglied Wolfgang Grams ums Leben gekommen. Die frühere RAF-Terroristin Birgit Hogefeld wurde verhaftet.

Pistolenmagazine und Munition sichergestellt

Der entscheidende Hinweis, der zur Festnahme von Klette führte, kam laut LKA im November 2023 aus der Bevölkerung. Bei der Festnahme sei die Gesuchte allein in der Wohnung gewesen und habe keinen Widerstand geleistet. Ihre Identität konnte laut LKA aufgrund von Fingerabdrücken bestätigt werden. Nachbarn zufolge soll die 65-Jährige unter dem Namen Claudia 20 Jahre lang in Berlin gelebt haben. Um Geld zu verdienen, soll sie privaten Nachhilfeunterricht in Mathematik gegeben haben. Bei der Durchsuchung von Klettes Wohnung wurden am Dienstag unter anderem zwei Pistolenmagazine sowie Munition sichergestellt. Die dazugehörige Waffe sei bislang nicht gefunden worden, so die Ermittler.

Kommt Kronzeugen-Regelung infrage?

Nach der Festnahme wurde Klette zunächst mit einem Hubschrauber nach Bremen geflogen und von dort aus nach Verden gebracht, wo sie einem Haftrichter vorgeführt wurde. Dabei habe Klette sich nicht zur Sache geäußert, sagte eine Sprecherin des niedersächsischen Justizministeriums. Es bleibe abzuwarten, ob sie sich im Laufe der nächsten Tage und Wochen einlassen werde. Staatsanwalt Clemens Eimterbäumer sagte am Dienstag, dass für Klette auch eine Kronzeugen-Regelung infrage kommen könnte. Voraussetzung sei, dass sie Hinweise liefere, die zur Festnahme der gesuchten mutmaßlichen Komplizen Staub und Garweg führen.

AUDIO: RAF-Experte: "Daniela Klette wird wohl dem Schweigegebot folgen" (5 Min) RAF-Experte: "Daniela Klette wird wohl dem Schweigegebot folgen" (5 Min)

Innenministerin Behrens betont Leistung der Ermittler

Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens bezeichnete die Festnahme am Dienstag als "Meilenstein in der deutschen Kriminalgeschichte". Für die Polizei in Niedersachsen handele es sich "unbestritten um einen der größten Fahndungserfolge der vergangenen Jahrzehnte", so die SPD-Politikerin. Auch Justizministerin Kathrin Wahlmann (SPD) lobte die Arbeit der Ermittlungsbehörden. "Egal, wie lange die Taten zurückliegen. Die Täter können sich nie sicher sein", sagte Wahlmann. Die Ermittlungsbehörden ließen nie locker. Das sei ein wichtiges Zeichen für die Opfer, denen nun endlich Gerechtigkeit zuteil werde. Die Justizministerin zeigte sich zuversichtlich, nach der Festnahme von Klette auch die beiden weiteren Beschuldigten zu fassen.

AUDIO: RAF-Experte: Klette-Verhaftung nicht überbewerten (7 Min) RAF-Experte: Klette-Verhaftung nicht überbewerten (7 Min)

Terrorgruppe RAF: Wer war die "dritte Generation"?

Das Trio Klette, Garweg und Staub zählte bis zur Auflösung der Roten Armee Fraktion (RAF) im Jahr 1998 zur sogenannten dritten Generation. Über die verschiedenen Generationen der Terrorgruppe sagte der Journalist und RAF-Experte Stefan Aust am Dienstagabend im ZDF-"heute journal", die zweite Generation habe versucht, die erste aus dem Gefängnis zu befreien. "Als das nicht funktioniert hat, gab es dann die dritte Generation, und die haben eines getan, nämlich schlichtweg Morde begangen. Sie haben Leute einfach erschossen oder haben ihnen Fallen gestellt." Laut Bundesanwaltschaft gehen 10 der 34 Morde der RAF auf das Konto der dritten Generation.

Mutmaßliches RAF-Trio: Tatorte auch in Niedersachsen

Zuletzt hatten Ermittler in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY... ungelöst" die Bevölkerung erneut dazu aufgerufen, Hinweise zu den Gesuchten zu geben. Der entscheidende Hinweis, der zur Festnahme führte, steht den Ermittlern zufolge jedoch nicht im Zusammenhang mit der Sendung. Die Behörden werfen Staub, Klette und Garweg versuchten Mord und eine Serie versuchter und vollendeter schwerer Raubüberfälle in den Jahren 1999 bis 2016 vor. Die Tatorte sind den Angaben zufolge in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen. Die Justiz in Verden ermittelt gegen das Trio unter anderem wegen schwerer Überfälle auf Geldtransporter in Wolfsburg, im Landkreis Diepholz und im Landkreis Wolfenbüttel. Mit den Überfällen soll das seit mehr als 30 Jahren flüchtige Trio sein Leben im Untergrund finanzieren.

Hier wurde das Ex-RAF-Trio seit 2006 in Niedersachsen vermutet

07./08.04.2009: Entwenden eines Fahrzeugs von einem Parkplatz in der Brandenburger Straße in Osnabrück.

02.01.2015: Raubüberfall auf einen "Kaufland"-Markt in Osnabrück

Ende 2014 und Anfang 2015: Kauf der späteren Tatfahrzeuge für die Tat in Groß Mackenstedt (Landkreis Diepholz). Der Käufer nannte sich Michael Jansen, kam mehrmals zu Fuß und zahlte bar.

06.06.2015: Versuchter Mord/versuchter schwerer Raub in Groß Mackenstedt. Das Fluchtfahrzeug wurde drei Kilometer entfernt von der Anschlussstelle Groß-Ippener abgestellt.

September 2015: Kauf eines blauen Ford Focus in Ronnenberg (Region Hannover).

November 2015: Kauf eines grünen VW Golf Variant in Celle. Der Käufer erschien jeweils zu Fuß und zahlte bar. Er nannte sich Robert Hagen.

28.12.2015: Raubüberfall auf einen Geldtransporter beim Real-Markt in Wolfsburg-Nordsteimke. Die Täter flüchteten mit einem blauen Ford Focus mit Wolfsburger Kennzeichen. Ein grüner Golf Variant mit Wolfsburger Kennzeichen wurde am Tatort zurückgelassen. Der Ford Focus wurde am Folgetag ohne Kennzeichen und mit einem Tarnnetz abgedeckt in einem Waldstück in Volkmarsdorf gefunden.

22.04.2016: Kennzeichendiebstahl in Diekholzen (Landkreis Hildesheim).

07.05.2016: Raubüberfall auf einen Rewe-Markt in Hildesheim. Das Fluchtfahrzeug VW Polo wurde am Tattag ohne Kennzeichen zehn Kilometer entfernt in einem Waldstück zwischen den Orten Ottbergen und Wöhle gefunden.

25.06.2016: Raubüberfall auf einen Geldtransporter in Cremlingen (Landkreis Wolfenbüttel). Als Tatfahrzeuge wurden ein silberner Ford Mondeo mit Doublettenkennzeichen und ein blauer Opel Corsa mit falschem Kennzeichen genutzt.

