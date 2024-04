Stand: 23.04.2024 14:09 Uhr Ex-RAF-Mitglied Klette: Innenministerin kritisiert Soli-Demos

Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens (SPD) hat die wiederholten Solidaritätsdemonstrationen für die inhaftierte frühere RAF-Terroristin Daniela Klette kritisiert. Diese sei Teil der dritten RAF-Generation gewesen "und war mutmaßlich beteiligt an Mordversuchen und Morden", sagte Behrens der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Um ihr Leben im Untergrund zu finanzieren, habe Klette auch in Niedersachsen schwere Raubüberfälle begangen, in ihrer Wohnung seien Waffen gefunden worden. "Daher kann ich diese Solidaritätsbekundungen überhaupt nicht verstehen", so die Politikerin. Klette war Ende Februar in Berlin festgenommen worden und ist im Frauengefängnis in Vechta inhaftiert. Dort hatte es seit ihrer Verhaftung mehrere Solidaritätsdemos gegeben - zuletzt vor gut einer Woche.

Weitere Informationen Erneute Soli-Demo für Ex-RAF-Terroristin Klette in Vechta Vor dem Frauengefängnis haben sich am Sonntag laut Polizei 25 Menschen versammelt. Eine Gegendemo gab es diesmal nicht. (16.04.2024) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min