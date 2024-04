Erneute Soli-Demo für Ex-RAF-Terroristin Klette in Vechta

Stand: 16.04.2024 08:56 Uhr

In Vechta haben am Sonntag erneut Menschen ihre Solidarität mit der mutmaßlichen früheren RAF-Terroristin Daniela Klette bekundet. Vor dem Frauengefängnis versammelten sich laut Polizei in der Spitze 25 Teilnehmende.