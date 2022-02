Ex-EWE-Chef Brückmann: Spende war "größter politischer Fehler" Stand: 09.02.2022 19:57 Uhr Durften zwei EWE-Vorstände eine Viertelmillion Euro an die Klitschko-Stiftung spenden - aus der Kasse des Unternehmens? Um diese Frage geht es seit Mittwoch vor dem Landgericht Oldenburg.

Ex-Vorstandschef Matthias Brückmann ließ sich zum Prozessauftakt ausführlich zu den Vorwürfen ein. Er sagte aus, die Spende an die Klitschko-Foundation sei sein "größter politischer Fehler" gewesen. Dennoch sei er weiterhin von ihrer Rechtmäßigkeit überzeugt. Brückmann sei der Auffassung, dass er zu der Spende auch in der Höhe befugt gewesen sei, sagte ein Landgerichtssprecher. Der Angeklagte sei bereit, die ausstehende Summe privat zurückzuzahlen.

VIDEO: EWE-Manager äußern sich zu Klitschko-Spende vor Gericht (1 Min)

Hälfte der Spende zurück überwiesen

Im Oktober 2016 sollen Brückmann und der ebenfalls angeklagte EWE-Vorstand Michael Heidkamp 253.000 Euro an eine wohltätige Stiftung des jüngeren Klitschko-Bruders Wladimir gespendet haben - aus dem Vermögen des Energieversorgers EWE AG. Nach Bekanntwerden des Vorgangs war Brückmann im Februar 2017 fristlos entlassen worden. Die Klitschko-Stiftung zahlte daraufhin die Hälfte der Spende an EWE zurück.

"Vertrag ungelesen unterzeichnet"

Von dem noch aktiven Marktvorstand Heidkamp stammte die zweite Unterschrift unter der Spende. Auch er wies den Vorwurf der Untreue am Mittwoch zurück. Heidkamp sagte aus, dass er den Vertrag ungelesen unterzeichnet habe, da sich die Unterschrift des damaligen Vorstandsvorsitzenden auf dem Papier befunden habe. Er habe unterschrieben, weil er davon ausgegangen sei, dass sein Chef und Kollege Brückmann alles korrekt vorbereitet habe. "Ich bin stets davon ausgegangen, dass Herr Wladimir Klitschko der EWE für Werbezwecke zur Verfügung steht", sagte Heidkamp.

Videos 1 Min Geld für Klitschko: Anklage gegen EWE-Manager Zwei EWE-Manager haben 253.000 Euro Firmengeld an die Klitschko-Stiftung gespendet. Ein Fall von schwerer Untreue? (14.01.2020) 1 Min

Weitere Untreue-Vorwürfe gegen Brückmann

Die Staatsanwaltschaft wirft beiden Managern Untreue in einem besonders schweren Fall vor. Sie hätten gehandelt "im Wissen, dass ihr Vorgehen gegen die Konzernrichtlinie Spenden verstieß", sagte die Staatsanwältin zum Prozessauftakt. Ex-EWE-Chef Brückmann muss sich außerdem wegen Untreue in zwei weiteren Fällen verantworten. Er soll private Gäste auf Kosten des Unternehmens eingeladen haben: 2016 Mitglieder eines Mannheimer Feinschmeckerclubs für drei Tage mit Programm nach Oldenburg, 2017 mehrere Bekannte an den VIP-Tisch zum Opernball der Stadt. Das Landgericht hat den Prozess bis in den März hinein terminiert.

Weitere Informationen Klitschko-Affäre: Anklage gegen EWE-Vorstand Wegen der Klitschko-Spendenaffäre bei der EWE hat die Staatsanwaltschaft Oldenburg Anklage erhoben. (14.01.2020) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 09.02.2022 | 15:00 Uhr