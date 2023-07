Stand: 06.07.2023 11:47 Uhr Erster Elektro-Katamaran unter deutscher Flagge auf Kiel gelegt

In der polnischen Stadt Koźle hat jetzt der Bau des ersten rein elektrisch betriebenen Katamarans unter deutscher Flagge begonnen. Der Elektro-Katamaran wird ab Juni 2024 zwischen Norddeich und Norderney eingesetzt und kann bis zu 150 Fahrgäste befördern. Das Schnellschiff ist Teil eines umfassenden Nachhaltigkeitskonzepts der AG Reederei Norden-Frisia. Mit dem E-Kat werde die Fahrzeit zwischen Norddeich und Norderney fast halbiert. Es werde kein CO2 ausgestoßen, so Reedereivorstand Carl-Ulfert Stegmann. Das langfristige Ziel sei es, einen geschlossenen Kreislauf aus Stromproduktion und Stromverbrauch zu schaffen. Dazu gehörten beispielsweise mit Photovoltaikanlagen überdachte Parkflächen in Norddeich. Der E-Katamaran ist speziell für den Einsatz im ostfriesischen Wattenmeer konzipiert. Aufgrund der Bauweise hat er einen Tiefgang von nur 1,2 Metern und kann die Insel auch bei niedrigen Wasserständen schnell erreichen.

