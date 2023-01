Stand: 02.01.2023 06:22 Uhr Erneut Geflügelpest-Ausbruch in Garrel

In Garrel im Landkreis Cloppenburg gibt es einen neuen Fall von Geflügelpest. Nach Angaben des Landkreises hat das Friedrich-Loeffler-Institut einen Ausbruch mit dem Erreger H5N1 in einem Putenbetrieb nachgewiesen. Alle 14.500 Puten sollten am Neujahrstag getötet werden. Um den Betrieb wurde eine Schutzzone im Radius von drei Kilometern eingerichtet.

