Emden: Werft Fosen Yard meldet Insolvenz an Stand: 01.06.2022 20:07 Uhr Die Emder Werft Fosen Yard ist zahlungsunfähig. Beim Amtsgericht Emden ging am Mittwoch ein entsprechender Insolvenzantrag ein. Die IG Metall spricht von einem Schlag ins Gesicht der Beschäftigten.

Die Werft in Emden gehört seit 2019 zur norwegischen Fosen Gruppe, sie ging aus den traditionsreichen Nordseewerken hervor. Zuletzt sollte ein Auftrag für den Bau von sechs neuen Frachtern Schwung in den Schiffbau am Standort Emden bringen. Im vergangenen Jahr sorgte Fosen mit dem Bau von übergroßen Bauteilen für Hochseelachs-Farmen für Aufmerksamkeit. Zuletzt waren bei Fosen Yard in Emden etwa 100 Menschen beschäftigt.

Betriebsversammlung mit Insolvenzverwalter am Donnerstag

Die Beschäftigten hätten den Schritt in die Insolvenz zwar vermutet, da ihre Mai-Gehälter noch ausstünden, hieß es von der IG Metall in Emden. Dennoch sei das ein Schlag ins Gesicht. Die Gewerkschaft kritisierte vor allem, dass es bis zum Mittwochnachmittag seitens der Geschäftsführung keine Mitteilung an die Belegschaft gegeben habe. "Das ist kein guter Stil", sagte der zweite Bevollmächtigte Thomas Preuß. Am Donnerstag soll es eine Betriebsversammlung mit dem Insolvenzverwalter geben.

