Stand: 10.06.2022 19:50 Uhr Emden: Geschäftsführer verlässt insolvente Werft Fosen Yard

Der Geschäftsführer der insolventen Werft Fosen-Yard Emden, Carsten Stellamanns, hat das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlassen. Das teilte der Insolvenzverwalter am Freitag mit. Das Nachfolgeunternehmen der traditionsreichen Nordseewerke hatte am 1. Juni Insolvenz angemeldet, nachdem ein Auftrag geplatzt war. Für viele der 96 Mitarbeiter ist es bereits die fünfte Insolvenz in Folge. Am kommenden Donnerstag hat Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) zu einem Runden Tisch in Emden geladen, um über die Suche nach einem neuen Investor zu beraten.

VIDEO: Emden: Werft Fosen Yard insolvent – Investor gesucht (02.06.2022) (4 Min)

Weitere Informationen Werftbetrieb bei Fosen in Emden läuft trotz Insolvenz weiter Die Gehälter der Belegschaft sind drei Monate gesichert. Nun beginnt die Suche nach einem neuen Investor. (02.06.2022) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 10.06.2022 | 20:00 Uhr