Stand: 20.03.2023 19:12 Uhr Elsfleth: Junge von Kleinbus erfasst und schwer verletzt

Im Landkreis Wesermarsch ist am Montagmittag ein zehnjähriger Junge bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Laut Polizei war das Kind mit dem Fahrrad unterwegs und hatte in Elsfleth eine Straße überquert. Der 57 Jahre alte Fahrer eines Kleinbusses habe nicht mehr rechtzeitig stoppen können und den Jungen mit dem Fahrzeug erfasst, so die Polizei. Der Zehnjährige stürzte. Er wurde vor Ort zunächst von einem Notarzt und der Besatzung eines Rettungswagens versorgt. Danach brachte ihn ein Rettungshubschrauber ins Krankenhaus. Lebensgefahr besteht laut Polizei nicht.

