Stand: 26.03.2023 09:02 Uhr Eine Woche nach Brand in Scheune: Leiche entdeckt

Nach dem Brand in einer Scheune im Landkreis Osterholz vor mehr als einer Woche ist nun ein Leichnam entdeckt worden. Das teilte die Polizei mit. Die Identität und die Todesursache sind demnach bislang unklar. Am Donnerstag vergangener Woche hatte es in der Scheune in Osterholz-Scharmbeck gebrannt. Der Schaden wird auf bis zu 400.000 Euro geschätzt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 26.03.2023 | 07:00 Uhr