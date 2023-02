Stand: 08.02.2023 11:18 Uhr Einbrecher sorgen für Stillstand im Zugverkehr

Nach einem Einbruch in eine Apotheke in Langwedel (Landkreis Verden) musste der Zugverkehr in der Nacht zeitweise eingestellt werden. Laut Polizei waren die Einbrecher nach der Tat durch das Gleisbett nahe des Bahnhofs im Ortsteil Etelsen geflüchtet. Nachdem die Beamten sichergestellt hatten, dass niemand mehr auf den Gleisen war, fuhren die Züge wieder. Eine Fahndung blieb bisher ohne Erfolg. Die Höhe des erbeuteten Bargelds ist bisher unbekannt.

