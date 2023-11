Stand: 02.11.2023 07:51 Uhr "Fremantle Highway": Ermittler suchen weiter nach Ursache

100 Tage nach Ausbruch des verheerenden Feuers auf der "Fremantle Highway" ist die Zukunft des ausgebrannten Autofrachtschiffes noch ungewiss. Der Frachter liegt aktuell an einem Dock des Schiffsbauers Damen in Rotterdam. Es werde noch untersucht, ob eine Reparatur möglich sei, sagte ein Sprecher des Unternehmens. Auch die Ursache des Feuers wird noch untersucht. Auf der "Fremantle Highway" war Ende Juli ein Feuer ausgebrochen. Ein Mann starb. Das Schiff lag zu dem Zeitpunkt vor der niederländischen Wattenmeer-Insel Ameland. Einsatzkräfte hatten damals berichtet, dass das Feuer in einem E-Auto ausgebrochen war. Das wurde bislang noch nicht bestätigt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 02.11.2023 | 07:30 Uhr