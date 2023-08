Autofrachter "Fremantle Highway": E-Auto brennt beim Entladen Stand: 31.08.2023 17:20 Uhr Nach dem Großbrand auf der "Fremantle Highway" in der Nordsee, wird der stark beschädigte Autofrachter in den Niederlanden entladen. Am Mittwoch fing dabei ein E-Auto Feuer.

Der Brand konnte aber schnell gelöscht werden, wie ein Sprecher des Bergungsunternehmens Smit Salvage am Mittwochabend in niederländischen Medien erklärte. Demnach ist das Feuer in einem Akku des E-Autos entstanden. Die Feuerwehr konnte den Wagen zeitnah per Kran in einen mit Wasser gefüllten Container stellen. Laut Bergungsunternehmen waren die Spezialisten auf einen solchen Fall vorbereitet. Die Entladung des Frachters werde fortgesetzt, hieß es.

"Fremantle Highway" bleibt bis Mitte Oktober in Eemshaven

Die "Fremantle Highway" war Ende Juli von Bremerhaven aus in Richtung Ägypten gestartet und vor der niederländischen Küste in Brand geraten. Bei der Evakuierung war ein Besatzungsmitglied der 23-köpfigen Crew ums Leben gekommen. Der Frachter war mit knapp 4.000 Autos beladen - davon rund 500 E-Autos. Zwischenzeitlich drohte auch eine Umweltkatastrophe, weil das Feuer an Bord nicht gelöscht werden konnte und ein Auseinanderbrechen des Schiffs befürchtet wurde. Was die Brandursache ist, wird derzeit noch untersucht. Die niederländische Küstenwache geht nach neusten Erkenntnissen davon aus, dass der Brandherd ein E-Auto sein könnte. Unklar ist auch noch, was mit dem Autofrachter passieren soll. Nur bis Mitte Oktober kann es noch im niederländischen Eemshaven bleiben.

