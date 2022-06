Stand: 09.06.2022 11:06 Uhr Eigenheim: Oldenburg ist Niedersachsens dritt-teuerste Stadt

Die Immobilienpreise für Einfamilienhäuser sind in Oldenburg seit 2019 um fast 50 Prozent gestiegen. Das geht aus einer Studie der Landesbausparkasse (LBS) Nord hervor. Im Schnitt koste in Oldenburg ein gebrauchtes Einfamilienhaus rund 550.000 Euro. Damit ist Oldenburg die dritt-teuerste Stadt in Niedersachsen. Nur in Hannover und Braunschweig sind die Preise laut Studie noch höher.

