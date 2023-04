Stand: 28.04.2023 10:17 Uhr EWE-Erdgasleitung: Landesamt gibt grünes Licht für Bauarbeiten

Bei der neuen Pipeline für den Transport von Erdgas aus Wilhelmshaven dürfen die Bauarbeiten jetzt starten. Wie der Oldenburger Energieanbieter EWE am Freitag mitteilte, hat das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) die Zulässigkeit der Leitung festgestellt. "Konkret starten wir jetzt mit den Tiefbauarbeiten sowie der Verlegung der Rohre", sagte der Vorsitzende der Geschäftsführung der EWE Netz GmbH, Torsten Maus. Die 70 Kilometer lange Pipeline führt durch drei Landkreise und soll bis Ende 2023 das neue LNG-Terminal Wilhelmshaven mit den EWE-Gasspeichern in Jemgum und Nüttermoor im Landkreis Leer verbinden. Ende März waren bereits vorbereitende Arbeiten wie die Einrichtung von Bau- und Zufahrtsstraßen zugelassen worden. Jetzt könnten auch die Hauptarbeiten an der Leitung beginnen, hieß es.

Schlagwörter zu diesem Artikel Energiewende Gas Energiekrise