Stand: 27.10.2024 15:02 Uhr Motorrad prallt gegen Rasenmähertrecker - Biker schwer verletzt

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Motorrad und einem Rasenmähertrecker in Wittmund (Landkreis Ostfriesland) sind am Samstag zwei Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war ein 83-Jähriger mit einem Rasenmähertrecker auf seinem Grundstück beschäftigt. Als er im Anschluss auf die Straße fuhr, übersah er laut Polizei einen herannahenden Motorradfahrer. Durch die Kollision wurde der 52-jährige Motorradfahrer in einen Straßengraben geschleudert und schwer verletzt. Er musste per Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. Der 83-Jährige erlitt leichte Verletzungen.

