Stand: 20.09.2022 08:14 Uhr EWE-Arena Oldenburg schaltet Leuchtreklame nun doch ab

Um in der Energiekrise Strom zu sparen, muss ein Großteil der Leuchtreklamen seit Anfang des Monats ab 22 Uhr ausgeschaltet werden. So steht es in der Verordnung des Bundeswirtschaftsministeriums. In Oldenburg war das zuletzt ausgerechnet an der EWE Arena - also der Halle, in der sonst die Baskets spielen und Messen stattfinden - nicht der Fall. Über dem Eingang leuchtete der Schriftzug "EWE Arena" in die Nacht hinein - auch nach 22 Uhr. Namenssponsor EWE verwies auf den städtischen Hallenbetreiber. Der erklärte, die Leuchtreklame diene der Verkehrssicherheit. Nach der NDR Berichterstattung wurde der EWE-Schriftzug an der Sportarena aber am Montagabend abgeschaltet.

