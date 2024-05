Stand: 17.05.2024 11:28 Uhr E-Bike-Akku brennt: Bewohner wegen giftiger Dämpfe evakuiert

In einem Mehrparteienhaus in Westerstede (Landkreis Ammerland) ist in der Nacht zu Freitag der Lithium-Ionen-Akku eines E-Bikes in Brand geraten. Laut Polizei bildeten sich dabei starker Rauch und Salzsäuredämpfe. Der Rettungsdienst brachte eine Bewohnerin des Hauses vorsorglich in eine Klinik. Weitere 17 Bewohner können den Angaben zufolge wegen der Dämpfe und des starken Qualms vorübergehend nicht zurück in ihre Wohnungen. Der Brand selbst sei schnell gelöscht gewesen. Das E-Bike wurde laut Polizei völlig zerstört. Schäden am Gebäude seien hingegen nicht entstanden.

