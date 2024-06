Stand: 17.06.2024 09:07 Uhr Erneut Streik in Häfen: Beschäftigte fordern mehr Lohn

Die Beschäftigten der norddeutschen Seehäfen treten am Montag erneut in den Warnstreik. Auch in Brake, Emden und Bremerhaven hat die Gewerkschaft ver.di dazu aufgerufen. Im Hamburger Hafen habe der Warnstreik den Hafen- und Containerumschlag weitgehend lahmgelegt, sagte ein Sprecher von ver.di. Der Aufruf zum Streik sei an alle Schichten gegangen. Ver.di kritisiert, dass es immer noch kein vernünftiges Angebot der Arbeitgeber gebe. Die Gewerkschaft fordert drei Euro mehr Stundenlohn und eine Anhebung der Schichtzuschläge. Die Seehafenbetriebe bieten 60 Cent mehr pro Stunde. Am Montag und Dienstag verhandeln beide Seiten in Hamburg. Es ist die dritte Tarifverhandlungsrunde.

