Stand: 17.06.2024 07:39 Uhr Auto rammt Straßenbahnmast - Nahverkehr in Bremen eingeschränkt

Nach einem Unfall in Bremen-Walle bleibt der Straßenbahnverkehr der Linie 3 voraussichtlich den ganzen Montag über eingeschränkt. Wie die Bremer Straßenbahn AG (BSAG) mitteilte, hatte am Sonntagnachmittag ein Auto einen Oberleitungsmast im Gleisbett der Straßenbahn gerammt. Der Mast wurde dabei schwer beschädigt. Betroffen ist der Abschnitt zwischen Gröpelingen und der Konsul-Schmidt-Straße. Die Bahnen würden in beide Richtungen über die Strecke der Linie 2 und 10 umgeleitet, schreibt die BSAG auf ihrer Homepage. Demnach ist für den Abschnitt ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Nach Informationen von Radio Bremen war der 22-jährige Fahrer bei einem heftigen Regenschauer mit seinem Pkw von der Fahrbahn abgekommen und gegen den Mast geprallt. Der Fahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 17.06.2024 | 06:30 Uhr