Disco missachtet Corona-Regeln - Panik bei Kontrolle Stand: 13.11.2021 18:00 Uhr Die Inzidenz im Landkreis Cloppenburg ist mit über 340 mit Abstand die höchste in Niedersachsen. Ausgerechnet dort, in einer Disco in Friesoythe, wurde massiv gegen die Corona-Regeln verstoßen.

Polizei und Landkreis waren nach eigenen Angaben am Freitagabend gegen 23.30 Uhr eingeschritten. Zuvor seien bei Kontrollen im Zusammenhang mit der Corona-Verordnung aufgefallen, dass Gäste die Diskothek in der Elbestraße betreten konnten, ohne einen Impf- oder Genesenen-Nachweis vorzulegen. Zudem hätten sich dort auch schlicht zu viele Besuchende aufgehalten, teilte die Polizei mit. Die Beamten ordneten die Schließung der Diskothek an und alarmierten weitere Einsatzkräfte. Bei der folgenden Räumung eskalierte die Lage.

Panik und Ohnmachtsanfälle

Im Eingangsbereich sei es zu einem Gedränge gekommen. Einige Disco-Gäste seien daraufhin in Panik geraten. Die Polizei ordnete die Öffnung der Notausgänge an. Hinzugezogene Rettungskräfte sowie Helfende der psychosozialen Notfallversorgung kümmerten sich um die Betroffenen. Größere Folgen hatte die Panik offenbar nicht: Es sei bei vereinzelten Fällen von Ohnmacht und Hyperventilation geblieben, so die Polizei. Bis 4 Uhr dauerten die Räumung und ihre Folgen an.

Landkreis prüft rechtliche Schritte

Für den Betreiber der Diskothek hat der Einsatz Folgen: Der Landkreis Cloppenburg hat ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Zudem würden weitere rechtliche Schritte geprüft, teilte die Polizei mit.

