Stand: 15.03.2023 15:17 Uhr Dangast: Tank explodiert im Schwimmbad

Im Quellbad in Dangast (Landkreis Friesland) hat es am Mittwochvormittag eine Explosion gegeben. Nach Angaben der Polizei wurden niemand verletzt. Offenbar war ein Tank im Keller des Schwimmbades versehentlich mit einer falschen Flüssigkeit befüllt worden. Es soll zu einer chemischen Reaktion gekommen sein. Das Quellbad ist derzeit geschlossen und sollte am 25. März wieder öffnen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 15.03.2023 | 15:00 Uhr