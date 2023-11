Stand: 22.11.2023 13:32 Uhr Cuxhaven: Tag der offenen Tür im Leuchtturm an der Alten Liebe

Zu einem Tag der offenen Tür sind die Cuxhavener am Samstag, den 25. November, in den Hamburger Leuchtturm eingeladen. Von 10 bis 17 Uhr dürfen sie den Panoramablick über Hafen und Elbmündung genießen. In der Kuppel des stillgelegten Leuchtfeuers können künftig Feriengäste übernachten. Cuxhavens Oberbürgermeister Uwe Santjer (SPD) wird am Donnerstag bei einem Empfang für geladene Gäste die Leuchtturm-Ferienwohnung eröffnen. Die Eigentümer wollen das historische Bauwerk künftig immer am Tag des offenen Baudenkmals der Öffentlichkeit zugänglich machen.

