Corona im Altenheim: Fünf Todesfälle - trotz Impfung? Stand: 12.02.2021 18:43 Uhr In einem Seniorenheim in Emstek (Landkreis Cloppenburg) sind in den vergangenen Tagen fünf Bewohner mit oder an Corona gestorben - obwohl sie offenbar schon zweimal geimpft waren.

"Wir können es uns nicht erklären", sagte der Geschäftsführer der Einrichtung NDR 1 Niedersachsen. Weder, wie das Virus in das Haus gelangt sei, noch, warum das Impfen nicht gewirkt habe, sei bisher nachzuvollziehen.

Proben in der kommenden Woche

Der Landkreis Cloppenburg bestätigt die Todesfälle, hat aber offenbar bislang nicht versucht, der Ursache auf den Grund zu gehen. Allerdings sollen in der kommenden Woche Proben von 13 ebenfalls infizierten Bewohnern und Mitarbeitern des Heimes auf Virus-Mutationen untersucht werden. Auch diese Betroffenen sind bereits geimpft worden - und auch unter ihnen gibt es nach NDR Informationen zumindest einzelne schwere Verläufe.

Impfschutz noch nicht ausreichend?

Bis die Testergebnisse vorliegen, kann nur gemutmaßt werden: War der Impfschutz trotz der Impfungen noch nicht ausreichend? Oder sind die fünf Menschen aufgrund ihres Alters oder ihrer Krankheiten gestorben? Dass die Hygienemaßnahmen nach dem Abschluss der Impfungen gelockert worden wären, bestreitet der Geschäftsführer.

Ministerium kündigt Überprüfung an

Beim niedersächsischen Gesundheitsministerium war man am Freitagabend überrascht von dem Fall. "Davon ist mir nichts bekannt", sagte ein Ministeriumssprecher. Er sagte aber zu, dass das Ministerium in Absprache mit dem Landesgesundheitsamt dem Fall in Emstek nachgehen wolle.

