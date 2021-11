Corona: Mobile Teams impfen Jugendliche an Schulen in Leer

135 mobile Impfteams sollen jetzt nach den Herbstferien die weiterführenden Schulen in Niedersachsen besuchen, um Kindern und Jugendlichen ab zwölf Jahren ein Impfangebot zu machen. Der Auftakt der Aktion findet im Landkreis Leer statt: An den Berufsbildenden Schulen 1 und 2 in Leer können sich am Montag alle Jugendlichen aus dem Landkreis sowie ihre Eltern und Sorgeberechtigten impfen lassen. Ab Montagmittag ist das an der Oberschule Weener möglich. In den kommenden Tagen sind die Friesenschule in Leer, die Oberschule in Remels und die Erich-Kästner-Schule in Rhauderfehn dran. In Oldenburg gibt es am Freitag bereits die zweite Impfung für die Schülerinnen und Schüler der Oberschule Ofenerdiek. Der Landkreis Friesland will in einer Woche starten, die Ammerländer möglichst noch im November. In vielen anderen Landkreisen hieß es, dass noch ermittelt werden müsse, ob die Schulen überhaupt Bedarf hätten. Zunächst müssten die Impfteams in den Altenheimen die Booster-Impfungen vornehmen.

