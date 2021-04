Corona-Hotspot Schlachthof - Entwicklung "besorgniserregend" Stand: 01.04.2021 15:33 Uhr Der Landkreis Oldenburg hat ein großes Problem: Mehr als ein Viertel aller bekannten Corona-Infektionen haben ihren Ursprung in der Fleischindustrie.

Betroffen sind aktuell die Schlachthöfe in Ahlhorn und Wildeshausen. In Wildeshausen hat sich die Inzidenz innerhalb kurzer Zeit verdreifacht und liegt bei weit mehr als 300. Der Betrieb läuft in den Schlachthöfen derweil weiter. Christian Wolf, Erster Kreisrat, sagte gegenüber dem NDR in Niedersachsen, er halte die Entwicklung für "besorgniserregend". Er könne sich vorstellen, Unternehmen vorübergehend zu schließen, wie im vergangenen Juni geschehen. Derzeit versuche man mit den Betrieben und den ebenfalls betroffenen Nachbarkreisen, in denen beispielsweise Arbeiterinnen und Arbeiter der Schlachthöfe leben, eine Lösung zu finden.

Grüne fordern neues Corona-Konzept

Die Oldenburger Grünen finden, es werde zu wenig gegen die Schlachthof-Hotspots getan. Sie fordern ein neues Konzept für die Fleischbranche. Man habe an den Kreis und an das Land Niedersachsen appelliert, häufiger zu kontrollieren und härter durchzugreifen, sagte Grünen-Sprecher Eduard Hüsers. Es müsse größere Abstände zwischen den Mitarbeitenden in den Betrieben und in Unterkünften geben. Notfalls müsse das Schlachten auch reduziert werden, so Hüsers.

