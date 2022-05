Corona-Betrug: Westersteder Unternehmer im Fokus der Fahnder Stand: 04.05.2022 12:31 Uhr Bundesweit ermitteln Fahnder in rund 25.000 Fällen des mutmaßlichen Missbrauchs von Corona-Hilfen. In einen Corona-Betrug soll ein Geschäftsmann aus Westerstede (Landkreis Ammerland) verwickelt sein.

Der Mann soll seit Ende vergangenen Jahres im Visier der Staatsanwaltschaft stehen, wie die "Nordwest-Zeitung" berichtet. Demnach hat der in der Geflügelbranche tätige Mann angeblich Corona-Hilfen in Höhe von rund 250.000 Euro erschlichen. Die angegebenen Firmen sollen nicht existieren. Die Staatsanwaltschaft bestätigte, dass Geschäftsräume durchsucht wurden und Vermögen eingefroren worden sei. Der Beschuldigte, der in Bad Zwischenahn tätig sein soll, teilte über seinen Anwalt mit, dass er mit den Ermittlungsbehörden kooperiere.

Beschuldigter Ex-Manager von insolventem Geflügel-Betrieb?

Wie die Zeitung berichtet, war der Fall durch ein anonymes Schreiben an die Redaktion bekannt geworden. Demnach soll es sich bei dem Mann um einen ehemaligen Geschäftsführer eines inzwischen insolventen Geflügel-Betriebs aus Westerstede handeln. Diese Information habe die Staatsanwaltschaft weder bestätigt noch dementiert. Die Ermittler haben auch das Unternehmen im Fokus. Im Januar hatten Fahnder unter anderem wegen des Anfangsverdachts des Betruges und deerstoßes gegen das Lebensmittel- und Futtermittelgesetz eine Razzia in dem fleischverarbeitenden Betrieb durchgeführt. Der ehemalige Manager hatte das Unternehmen im Frühjahr 2021 verlassen.

