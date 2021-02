Corona-Ausbruch: Ammerland-Klinik schränkt Betrieb ein Stand: 11.02.2021 12:06 Uhr Die Ammerland-Klinik und das dazugehörige Bundeswehrkrankenhaus in Westerstede haben ihren Betrieb heruntergefahren. Grund ist ein größerer Corona-Ausbruch.

Wie NDR 1 Niedersachsen berichtet, haben sich insgesamt 14 Ärzte und Pfleger infiziert. Zudem werden zwölf mit dem Virus infizierte Patienten behandelt, drei Menschen liegen auf der Intensivstation. Die Klinik hat deshalb entschieden, den Betrieb für eine Woche stark einzuschränken. Außerdem sollen alle 1.400 Mitarbeitenden des Komplexes getestet werden. Wie sich das Virus so schnell ausbreiten konnte, und ob es schon Mutationen darunter sind, will die Klinik am Nachmittag mitteilen.

Rettungswagen müssen andere Kliniken anfahren

Während des Notbetriebs sollen nur noch lebenswichtige Operationen durchgeführt werden. Rettungswagen sollen dagegen die Kliniken in Leer und Oldenburg anfahren. Vor zwei Wochen hatte bereits das Krankenhaus in Wittmund Corona-bedingt für einige Tage den Betrieb stark einschränken müssen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 11.02.2021 | 12:00 Uhr