Cold Case: Polizei veröffentlicht "True-Crime-Kurzfilm" Stand: 10.09.2024 12:32 Uhr Fast 30 Jahre nach dem Auffinden der Leiche eines Mannes nahe des Dümmer Sees rollt die Polizei den Fall neu auf. Mit einem Video will eine Mordkommission den Mörder von Nenad Gajanovic finden.

Es handele sich um ein "Novum", teilten Staatsanwaltschaft Oldenburg und Polizei Cloppenburg/Vechta am Dienstag mit. Einzelheiten zu der Ermordung von Nenad Gajanovic im Jahr 1996 würden in dem Film erstmals öffentlich dargestellt werden. Die Leiche des Mannes, der womöglich der Organisierten Kriminalität angehörte, war im August vor 28 Jahren in Damme-Dümmerlohausen (Landkreis Vechta) gefunden worden.

"True-Crime-Kurzfilm" mit Triggerwarnung

Der von der Polizei online veröffentlichte Kurzfilm zeige auf, "wie grausam und heimtückisch die Tat verübt worden sein muss", so die Ermittler. Unter anderem sind in dem von der Polizei produzierten zweiminütigen Video Originalfotos vom Tatort zu sehen. Die Ermittler haben ihrem "True-Crime-Kurzfilm" eine sogenannte Triggerwarnung vorangestellt. Dies sei angesichts des verwendeten Bildmaterials notwendig, hieß es.

Mord an Nenad Gajanovic: Hinweisportal und Belohnung

Mit der Veröffentlichung wollen die Ermittler nach eigenen Angaben einerseits den Bekanntheitsgrad des Mordfalls erhöhen. Zudem wollen sie konkret mögliche Zeugen und Mitwisser der Tat ansprechen - um so an Informationen zu der Tat zu gelangen. Die Behörden haben eine Belohnung von 5.000 Euro ausgelobt. Hinweise können telefonisch (04471-1860-200), per E-Mail (coldcase@pi-clp.polizei.niedersachsen.de) und über ein eigenes Hinweisportal gegeben werden. Zeugen können sich darüber auch anonym melden, hieß es. Die Ermittler bitten Bürgerinnen und Bürger zudem, sich aktiv an den Ermittlungen zu beteiligen, etwa indem sie Beiträge dazu innerhalb der Sozialen Medien teilen. Die Behörden hätten dazu auch #gajo96 als Schlagwort - auch Hashtag genannt - eingerichtet, um Beiträge auf den verschiedenen Plattformen zu sammeln.

Der Fall "Gajo": Mann mit mehreren Schüssen getötet

Die Leiche von Nenad Gajanovic wurde am 8. August 1996 von Jägern an einer Landstraße in der Nähe des Dümmers neben einem roten VW Golf gefunden. Der damals 35 Jahre alte Mann wurde den Angaben zufolge mit mehreren Schüssen ermordet. Über Gajanovic sei bekannt, dass er selbst in kriminellen Kreisen verkehrte. Unter anderem soll "Gajo", wie er seinem Umfeld genannt wurde, Einbrüche begangen haben.

Kontakte zur Organisierten Kriminalität

Darüber hinaus gehen die Behörden davon aus, dass er "enge Kontakte zur internationalen Organisierten Kriminalität pflegte, sogar mutmaßlich Teil davon war". Die Ermittler vermuten, dass Mordmotiv und Täter damit auch zusammenhängen könnten. Kurz vor seiner Ermordung sei der aus dem ehemaligen Jugoslawien stammende Gajanovic in einem Hotel in Oldenburg mutmaßlich untergetaucht, so die Ermittler.

Cold Case neu aufgerollt - Europol hilft "Gajo 96"

Nachdem eine damals gegründete Mordkommission die Ermordung von Nenad Gajanovic nicht lösen konnte, wurde der Fall zu den Akten gelegt. Das änderte sich im Jahr 2019, als Ermittlungsakten und sichergestellte Beweise im Rahmen einer Überprüfung alter, ungelöster Fälle erneut untersucht wurden. Die Ergebnisse neuer Analysemethoden ließen die Ermittler den Cold Case neu aufrollen. Seit diesem Jahr ermittelt nun wieder eine eigene Mordkommission. Aufgrund der vermuteten Kontakte von Gajanovic zur internationalen Organisierten Kriminalität wird die "Gajo 96" benannte Mordkommission auch von EUROPOL unterstützt.