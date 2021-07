Stand: 16.07.2021 09:09 Uhr Cloppenburg: Alte Landdisco wird nach Umzug eröffnet

Im Museumsdorf Cloppenburg wird heute die Landdisco "Zum Sonnenstein" eröffnet. Das komplette Gebäude war samt Inventar im 40 Kilometer entfernten Harpstedt (Landkreis Oldenburg) abgebaut und dann in Cloppenburg wieder aufgebaut worden. Eine Spezialfirma hatte die Fassade der Disco dazu in acht Teile zerschnitten und auf Tiefladern transportiert. Die alte Disco soll die Jugend- und Freizeitkultur in der Nachkriegszeit veranschaulichen. Zum Festakt werden auch Niedersachsens Kulturminister Björn Thümler (CDU), die ehemaligen Discobetreiber Klaus und Gunda Senkstake sowie mehrere ehemalige DJs erwartet.

