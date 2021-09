Christopher Street Day: Oldenburg feiert zum 26. Mal bunt Stand: 18.09.2021 12:13 Uhr Die Polizei erwartet heute in der Innenstadt von Oldenburg rund 2.000 Menschen aus der "LGBTIQ"-Community zum 26. Christopher Street Day Nordwest. Die Demo gegen Diskriminierung beginnt um 14 Uhr.

Das Motto der Demonstration lautet "Liebe beginnt im Herzen, Akzeptanz im Kopf". Trotz großer rechtlicher Fortschritte in den letzten Jahren habe sich in der Lebenswirklichkeit der Gemeinschaften von lesbischen, schwulen, bisexuellen, transsexuellen, intersexuellen und queeren Menschen wenig getan, so die Veranstalter. Die Gewalterfahrungen nähmen zu. Die Angst, die eigene Identität am Arbeitsplatz offen zu leben, sei nicht gering. Schutzräume, Selbsthilfegruppen und Hilfsangebote seien während der Corona-Pandemie weggebrochen oder nur virtuell nutzbar gewesen.

Gegen 16 Uhr Kundgebung an Weser-Ems-Hallen

Der Zug, zu dem 20 Gruppen angemeldet sind, startet auf dem Freigelände der Weser-Ems-Hallen. Es herrschen Maskenpflicht und Alkoholverbot. Im Anschluss an die Demonstration ist bei den Weser-Ems-Hallen von 16 Uhr bis 17 Uhr eine Kundgebung geplant. Dabei soll unter anderem Pastor Ralph Hennings von der evangelischen Kirchengemeinde Oldenburg sprechen - ein Novum in 26 Jahren CSD in Oldenburg. Am Stadtstrand an der Hunte soll es eine Abschlussparty geben.

Der Christopher Street Day erinnert an den ersten bekannt gewordenen Aufstand von Homosexuellen gegen Polizeiwillkür in der New Yorker Christopher Street am 28. Juni 1969.

