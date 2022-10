Stand: 07.10.2022 10:10 Uhr Busse bleiben im Depot: Warnstreik bei Delbus in Delmenhorst

Nach dem Busfahrerstreik in Oldenburg am Mittwoch ist nun auch Delmenhorst betroffen. Die Gewerkschaft ver.di hat die Beschäftigten der Delbus zu einem zweitägigen Warnstreik aufgerufen. Das betrifft am Freitag auch die Schulbusse. Es ist bereits der zweite Busfahrerstreik in Delmenhorst in diesem Jahr. Hintergrund ist der laufende Tarifkonflikt, in dem beide Seiten laut ver.di noch weit auseinander liegen.

